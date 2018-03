Sierra Leone : Yvonne Aki Sawyerr, première femme élue maire depuis 1980

À la faveur des élections générales du 7 mars dernier, Yvonne Aki Sawyerr été élue maire de la capitale, Freetown. La comptable de carrière devient la deuxième femme à être élue maire en Sierra Leone.

Le verdict des la commission électorale (NEC) est formel. Candidate du Congrès des peuples (APC, parti au pouvoir), Sawyerr a damé le pion à cinq autres concurrents qui étaient tous des hommes. Elle a ainsi obtenu plus de 309 000 voix, (59,92%) contre Raymond Desouza George, du SLPP, principale formation de l’opposition qui a obtenu 167 200 (32,36%). Les trois autres prétendants ne s‘étant contentés que des « miettes ».

Une victoire qu’elle impute aux populations de Freetown, la ville qu’elle s’apprête à diriger. “Freetoniens, cette victoire est pour nous tous, merci d’avoir cru en ma vision et de m’avoir donné l’opportunité de servir notre ville pour les quatre prochaines années et je me réjouis de travailler avec vous tous pour faire de Freetown où il fera bon vivre », a-t-elle déclaré après son élection.

Un sacre qu’elle doit sans doute à son dévouement dans la lutte contre l‘épidémie d’Ebola qui a fait plus de 14 000 morts entre 2014 et 2015. Ce qui lui a valu d‘être décorée dans l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) et une médaille présidentielle.

Coomptable de carrière, Yvonne Aki Sawyerr rejoint Dr June Holst-Roness (qui a régné de 1977 à 1980) dans le carré des rares femmes élues maire de la ville en Sierra Leone.