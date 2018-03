Nigeria : les lycéennes de Dapchi libérées (sources concordantes)

Elles vont bientôt vivre de nouveau avec les leurs. Les lycéennes enlevées le 19 février dernier par Boko Haram dans la localité de Dapchi au nord du Nigeria auraient été libérées cette nuit.

Une bonne nouvelle donnée par plusieurs sources crédibles dont des journalistes parmi lesquels Stephanie Hegarty. « Confirmé de plusieurs sources. Les filles ont été renvoyées à Dapchi », écrit la correspondante de BBC Afrique sur sa page Twitter.

Toutefois, les sources de Stephanie ne donnent pas le nombre exact de filles libérées. « Pas clair si toutes les 110 ont été libérées ou pas », nuance-t-elle. D’autres sources estiment que cinq filles seraient mortes.

Confirmed from several sources. Girls have been returned to Dapchi. Not clear if all 110 are there or not.