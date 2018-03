Les migrants africains sont une menace "pire" que les djihadistes, selon Netanyahu

Les migrants africains sont pires que la menace djihadiste, a déclaré mardi le Premier ministre israélien, faisant référence à l’arrivée massive de migrants illégaux africains.

Benjamin Netanyahu a en outre affirmé que la barrière électronique placée à la frontière israélo-égyptienne avait sauvé Israël d’attaques jihadistes.

“Sans cette barrière, nous serions confrontés à de graves attaques de terroristes du Sinaï et, pire, à une arrivée massive de migrants africains illégaux”, a-t-il déclaré lors d’une conférence consacrée au développement de la région sud d’Israël.

Nous parlons d'un Etat juif et démocratique, mais comment assurer qu'il reste juif avec 50.000 ou 100.000 migrants par an ? Un million, un million et demi et on peut fermer la baraque. Au lieu de fermer la baraque, on a installé une barrière.