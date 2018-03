Amicaux - La Côte-d'Ivoire "sans nouvelle" de Yaya Touré, absent du rassemblement

La Fédération de Côte-d’Ivoire (FIF) a indiqué mardi être “sans nouvelle” de son milieu de terrain vedette Yaya Touré, absent du rassemblement en France des Elephants avant deux matches amicaux, les 24 et 27 mars.

“Le staff technique est sans nouvelle de Yaya Touré”, a expliqué la FIF, au début du stage à Beauvais, au nord de Paris.

Le joueur de Manchester City, vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations en 2015, était revenu en décembre 2017 de la retraite internationale qu’il avait annoncée dans un premier temps en 2015.

Touré, 34 ans, fait partie de la liste des 24 Ivoiriens retenus par le sélectionneur Ibrahim Kamara pour les rencontres prévues contre le Togo (24 mars) et la Moldavie (27), toujours à Beauvais.

Par ailleurs, la FIF a annoncé les forfaits du milieu de terrain Jean-Philippe Gbamin (Mayence) et des attaquants Wilfried Zaha (Crystal Palace) et Maxwell Cornet (Lyon), tous blessés et autorisés à rejoindre leurs clubs respectifs.

La Côte-d’Ivoire n’est pas qualifiée pour la Coupe du monde, l‘été prochain en Russie.

AFP