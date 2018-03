Niger : 13è édition du festival de l'AÏR

Iferouāne a abrité, du 16 au 18 Février, la 13ème édition du festival de l’Air.

Un rendez-vous placé sous le signe de la cohésion sociale, du développement socio-économique et de la promotion des activités touristiques de la région.

Constituées en majorité de Touaregs sédentarisés, les populations de la région d’Agadez, au Niger, se sont ainsi retrouvées dans cette oasis située en pleine vallée de l’Ighazar pour promouvoir leur culture et ainsi aider à relancer l’industrie du tourisme dans cette partie du Sahel.

“L’un des objectifs de ce festival c’est aussi de montrer à la face du monde que la région est une région fréquentable et qu’on peut effectivement y venir et y séjourner et repartir tranquillement” explique Mohamed Houma, Organisateur du festival.

Un objectif qui a été largement atteint vu le nombre de participants à ce festival, considéré comme le plus grand du monde touareg. Venus de tout le Niger, mais aussi du nord Mali et du sud de l’Algérie et même au delà, pour célébrer leur richesse culturelle, des centaines de Touaregs ont pu prendre part aux festivités qui se sont déclinées sous forme de course à dos de chameau, de musique et danse. Même s’ils ont rivalisé d’ardeur, le plus important pour eux se situait ailleurs.

“Si aujourd’hui tu es premier au Niger et Algérie là c’est comme une publicité pour la personne ,c’est tout quon cherche,on ne cherche pas autre chose ni des bénéfices (argent) ou vendre nos chameaux non. C’est juste pour faire la promotion du nom de la personne gagnant” a laissé entendre Hamadi AG, Propriétaire de chameau.

La tenue de cette 13ème édition dans une région qui connaît une situation difficile du fait de l’insécurité redonne espoir aux populations locales qui comptent sur la relance du tourisme pour le grand bien de la jeunesse de cette partie du pays.