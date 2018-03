Les dirigeants africains félicitent Xi Jinping et Poutine

Leurs réélections à la tête de leurs pays respectifs ont été accueillies avec peu d’enthousiasme par l’Occident. Mais les présidents russes Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping peuvent compter sur leurs alliés en Afrique.

Les chefs d‘États de l’Ouganda, du Kenya et du Cameroun leurs ont adressé des félicitations via Twitter. Le président nigérian Muhammadu Buhari ainsi que l‘égyptien Abdel Fatah Al-Sisi ont eux aussi adressé leurs plus chaleureuses félicitations au président russe.

La Russie et la Chine tentent plus que jamais de soigner leurs relations diplomatiques avec les pays du continent. Il y a quelques jours, Serguei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères a effectué une tournée africaine auprès des anciens alliés de l’URSS. De son côté, la Chine envoie chaque année son ministre des Affaires étrangères en tournée en Afrique.

Vladimir Poutine a été réélu à une large majorité sans faire campagne. A Pékin, le Parlement a supprimé la limite de mandats présidentiels, et Xi Jinping peut donc s’il le souhaite, se faire réélire indéfiniment.