Sandale Man, un superhéros sénégalais [The Morning Call]

Quand on parle de films de super héros, les héros qui vous viennent à l’esprit sont Superman, Batman et tout récemment Black Panther. Tous ces super héros ont été créés à Hollywood, la plus grande industrie cinématographique de l’Amérique. Même si les Africains et les communautés noires partout dans le monde se sont enthousiasmés avec l’arrivée du film Black Panther, ce super héros a quand même été créé à Hollywood.

Mais il y a un nouveau héros en ville … Sandale man! Oui, ce super héros créé par des cinéastes sénégalais est une force avec laquelle il faut compter. Tout comme Spiderman, il protège et aide les gens au Sénégal contre les petits délinquants. De son nom, Sandale man, il tire ses pouvoirs de ses sandales.