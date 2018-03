RDC : au moins 47 morts dans la répression des manifestations anti-Kabila en un an (ONU)

Au moins 47 personnes ont été tuées en une année en République démocratique du Congo dans la répression des manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, selon un rapport des Nations unies dont l’AFP a obtenu lundi une copie.

“Entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2018, au moins 47 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tués” par les forces de sécurité et de défense, lors de la répression des manifestations, ont écrit Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et Leila Zerrougui, cheffe de la mission de l’ONU en RDC .

“Le recours excessif à la force – y compris la force létale – par les autorités était donc illégal, injustifié et disproportionné”, ont-ils souligné dans ce rapport présenté à la session annuelle des droits de l’Homme de l’ONU à Genève.

Selon le rapport, “la répression systématique” par le régime contre les manifestants peut “constituer une menace du processus électoral” en RDC.

Prévue fin 2016, la présidentielle en RDC pour élire un successeur au président Kabila a été reportée à “fin 2017” puis repoussée au 23 décembre 2018.

L’opposition et les mouvements citoyens accusent le président Kabila de multiplier les manoeuvres en vue de se maintenir au pouvoir. Ils ont appelé à des “manifestations pacifiques” contre le président Kabila, dont le mandat a expiré le 20 décembre 2016 et à qui la Constitution interdit de se représenter à la présidentielle.

Les trois dernières manifestations à l’appel d’un collectif proche de l‘église catholique a fait 17 morts en RDC les 31 décembre, 21 janvier et 25 février.

