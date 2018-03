Pap's : première application de livraison géolocalisée

Bouquets de fleurs accompagnés d’un petit mot, clés oubliées dans le vestiaire d’une salle de sport, gâteaux pour des anniversaires surprises, ce sont entres autres des services offert par une start-up sénégalaise qui a mis en place une application de livraison au Sénégal.

“Pap’s” est une application mobile de livraison géolocalisable d’Afrique francophone lancée en 2016 par Bambo Lo.

Cette technologie, la première du genre, propose aux clients, le livreur le plus proche.

“On a développé une technologie qui nous permet de réceptionner les commandes aux mêmes endroits et que ces commandes puissent être optimisées en fonction des trajets de nos coursiers dont certains gèrent des zones ou du courriers et d’autres qui travaillent avec des e-commerçants et chacun de ces coursiers peuvent être amené à faire le travail de l’autre s’il est sur le trajet d’une commande de livraison rapide “ a declaré Bamba Lo, le fondateur de Paps application.

L’entreprise gère plus de 500 commandes par mois au Sénégal. Ses livraisons géolocalisées sont effectuées par un réseau de 30 coursiers actifs.

“Quand le client nous appelle, on prend la livraison chez le client ou à Paps, un colis ou une lettre et on ramène ça au destinataire. Et vu les embouteillages ce n’est pas facile et la circulation, mais on se débrouille pour donner un délai convenable au client “ explique un livreur coursier.

La rapidité de la start-up qui livre toutes commandes en 45 minutes à travers la ville de Dakar est très appréciée des clients.

“Je vois que les services Paps est une entreprise rapide et fiable et une garantie des produits. Ce qui me plaît, c’est la rapidité la ponctualité et ça nous facilite la tâche nous les femmes “ a temoigné une cliente de Paps application.

La croissance de son activité encourage l’entrepreneur à voir au-delà du Sénégal. Le fondateur de la start-up envisage en effet conquérir la Côte d’Ivoire.

Pap’s tire ses revenus d’une petite commission ponctionnée sur chaque course payée généralement entre 3 et 4 euros.

La start-up a été lauréate en 2016 du prix Orange Innovation challenge avec à la clef un chèque de 3 000 euros. Elle perçoit aussi 10% sur chacune des ventes livrées.