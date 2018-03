Mali : le Canada s'engage avec hélicoptères et Casques bleus à la Minusma

Le Canada va déployer pendant un an une force d’appui aérienne avec des hélicoptères et des Casques bleus dans le cadre de la mission de stabilisation des Nations unies au Mali (Minusma), a annoncé lundi le ministre canadien de la Défense, Harjit Sajjan.

“La force opérationnelle aérienne comprendra des hélicoptères Chinook pour assurer une capacité urgente de transport et de logistique pour la Minusma, et des hélicoptères Griffon pour assurer une escorte et une protection armées”, a indiqué le ministre.

En accompagnement de ces hélicoptères sur le terrain, des militaires canadiens seront déployés avec l’objectif d’avoir un contingent à parité entre hommes et femmes.

La date du déploiement sera fixée après consultations avec l’ONU, a dit M. Sajjan lors d’une conférence de presse à Ottawa avec Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères.

Le Canada avait exprimé en novembre sa volonté de mobiliser 200 soldats pour des missions de maintien de la paix en favorisant la présence féminine au sein des Casques bleus.

“Une de nos priorités est d’augmenter la participation des femmes” dans les opérations de maintien de la paix, a déclaré Chrystia Freeland qui pilote le projet avec les partenaires étrangers.

“Nous voulons nous assurer que notre contribution aura un impact tangible sur le terrain”, a-t-elle ajouté.

Créée en 2013, la Minusma compte environ 12.000 Casques bleus. Plus de 150 Casques bleus ont été tués dans le cadre des opérations au Mali, ce qui en fait actuellement la mission de maintien de la paix de l’ONU la plus dangereuse dans le monde.

Le déploiement au Mali sera la première mission de paix des Forces armées canadiennes en Afrique depuis celle qui avait avorté au moment du génocide au Rwanda en 1994.

Depuis son arrivée au pouvoir à l’automne 2015, le Premier ministre Justin Trudeau s’est fixé comme objectif d’avoir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU en 2021.

AFP