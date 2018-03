Le Maroc confiant pour le Mondial 2026

Dans Football Planet, cette semaine, nous parlons de la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du monde 2026. Le royaume chérifien, qui l’a officialisée jeudi dernier, a entamé une véritable opération de charme pour convaincre la fédération internationale de football (FIFA). Et les dirigeants espèrent que cette cinquième candidature sera la bonne.

Clap de fin des 16es de finale des coupes d’Afrique des clubs qui ont livré leurs verdicts ce week-end. On connaît désormais toutes les équipes qualifiées pour la phase des groupes de la Ligue des Champions et pour les barrages de la Coupe de la CAF. Tous les résultats des 16es de finale retour à retrouver dans cette émission.

Et puis, exceptionnel Mohamed Salah. L’attaquant égyptien affole les compteurs en Angleterre. Son quadruplé du week-end en championnat fait entrer le Ballon d’Or africain 2017 un peu plus dans l’histoire. Le Pharaon occupe la tête de la course au Soulier d’Or européen et n’est plus qu’à une longueur du record du nombre de but inscrit en une saison par un Africain en Premier League, record détenu par l’ancien attaquant ivoirien de Chelsea, Didier Drogba. Mohamed Salah est, par ailleurs, devenu la recrue la plus prolifique de Liverpool.