Kenya : promouvoir le muay thai, un sport qui prend de l'empleur

Le Kényan Brian Sereti a décidé de faire de la boxe thaïlandaise, une profession.

Comme beaucoup de jeunes, l’adolescent de 18 ans pratique le Muay thai dans son pays où ce sport assez nouveau est plus considéré comme une discipline d’entraînement qu’un sport professionnel.

Les rares compétitions organisées ont permis à Brian de tester ses compétences. Dans la catégorie, poids léger, Brian Sereti a remporté la finale avec un knock-out technique au deuxième round contre son adversaire d’Ouganda, Katumba Sulaiman il y a quelques mois.

Quand je suis ici à la gym, j'évite beaucoup de choses qui se passent dans mon quartier. Il y a un groupe de gars qui ont été tués et j'aurais pu être l'un d'eux, j'aurais pu être une victime. Donc, quand je viens ici le matin pour m'entraîner, rester à la salle me permet d'éviter beaucoup de choses"

‘‘Pour que ma carrière progresse, je dois au moins avoir plus de combats sous ma ceinture, parce que quand on me demande : « Êtes-vous un combattant ? Combien de combats avez-vous fait ? Je ne me rappelle même pas la dernière fois où j’ai eu un combat. Aller en Thaïlande me permettra de combattre davantage, d’obtenir plus de reconnaissance et de gagner de l’argent pour aider mon père à la maison’‘. Déclare le jeune boxer.

Ce sport national thaïlandais, de plus en plus populaire dans le monde entier a permis à Brian d‘éviter la criminalité, contrairement à nombreuses de ses connaissances.

Connue comme “l’art de huit membres”, cette discipline née il y a 2 000 ans requiert un usage important des coudes, des mains, des genoux et des pieds.

Brian Sereti espère déménager en Thaïlande d’ici fin avril. Mais pour cela, il lui faudrait collecter une somme de 3 000 dollars américains. Une somme qu’il espère obtenir grâce aux bénéfices issus de la vente de billets lors des compétitions organisées par