Égypte : le gouvernement approuve le budget fiscal 2018-2019

L‘économie égyptienne est en bonne voie.

Selon des chiffres du ministre des Finances lundi, le pays s’attend à une croissance du produit intérieur brut de 5.3 à 5.4% pour le troisième trimestre de l’année fiscale 2017/2018. Une bonne santé qui serait le résultat du prêt de 12 milliards de dollars octroyés par le FMI.

Depuis, lors le taux de croissance s’est accéléré, les recettes budgétaires ont progressé de 31.8%, et le déficit devrait s‘évaluer à 8,4% dans les mois à venir. De plus les réserves en devises sont revenues à un niveau normal et la monnaie locale est stable. Des signes d’un retour à la normale s’est félicité l’institution de Bretton Woods dans l’un de ses rapports sur l‘état de l‘économie égyptienne en janvier.

De plus, le FMI estime que le taux d’inflation stagnera à 12% au cours de l’année fiscale qui court de juillet à juin. Une croissance à l’origine de la montée de la colère des populations.

Plusieurs Égyptiens ont vu leur salaire subir les mesures fiscales imposées en contrepartie par le Fonds monétaire international. Alors que la réélection du président Abdel Fattah Al -SIssi est quasi-acquise, celui-ci devra répondre aux préoccupations de nombre de ses concitoyens qui attendent de bénéficier des fruits de cette forte croissance.