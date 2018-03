Mali: marche des peuls après des violences intercommunautaires [no comment]

Au moins 25 personnes ont péri dans des violences entre les communautés peule et dogon dans le centre du Mali au cours de la semaine écoulée, a indiqué mardi un responsable de la principale association peule de ce pays. Les violences se multiplient depuis deux ans dans le centre du Mali entre Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies bambara et dogon, pratiquant majoritairement l’agriculture.