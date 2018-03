RDC : le calvaire des enfants "sorciers"

Le phénomène des « enfants sorciers » a pris de l’ampleur dans la province du Sud-Kivu à Bukavu dans l’est de la République démocratique du Congo. Aline, Merveille, Esther, et Julien, des enfants comme ceux-ci, on peut en citer des dizaines. Ils ont en commun d‘être torturés, marginalisés, brulés ou lynchés à cause des accusations de pratique de sorcellerie qui viennent, paradoxalement, du cercle familial le plus proche.

Selon les statistiques de l’an 2017, 640 enfants de sexe masculin et 1208 enfants de sexe féminin dont l’âge varie entre 6 ans et 17 ans ont été victimes de cette accusation. Dans ce reportage, notre correspondant Gael Mpoyo est allé à la rencontre des ces enfants souvent victimes de leurs parents.