[Photos] Lesotho : une grêle dévastatrice

Une semaine apocalyptique dans le district de Quthing. Cette localité du sud du Lesotho, petit pays d’Afrique australe, fait face depuis la semaine dernière à une tempête de grêle. La grêle est un type de précipitations solides. Semblables aux morceaux de glace, les grêlons sont de véritables météores dévastateurs.

La grêle qui s’acharne sur Quthing a déjà fait de nombreux dégâts matériels comme en témoigne la destruction de plusieurs édifices tant publics que privés. Des personnes piégées dans leurs maisons ont été blessées. Certaines sources qu’il y aurait eu des morts.

Cependant, affirment des médias locaux, les secouristes travaillent d’arrache-pied pour épargner les populations du danger.

From yesterday's hail incidences, people have died. Lord have mercy on us… #LesothoHail #BolokaLesothoLeBasotho pic.twitter.com/s3ipuaFMnF