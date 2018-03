Nigeria : crédit de 850 millions d'euros aux importateurs grâce au Brexit

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi l’octroi d’un crédit d’environ 850 millions d’euros aux importateurs nigérians. Question de combler la perte des avantages que lui conférait son appartenance à l’Union européenne.

Le Brexit a beau être bénéfique, il ne sera pas sans conséquence pour la Grande-Bretagne. Et l’une des principales conséquences, est que le Royaume-Uni n’effectuera plus ses échanges commerciaux avec l‘étranger par le truchement de l’espace commercial de l’Union européenne. L’avenir s’annonce donc fort difficile pour le Royaume en raison de la perte de cet avantage optimal.

Se voulant prévoyantes, les autorités britanniques entendent donc nouer de nouveaux partenariats. Et c’est sur l’Afrique que l’accent sera mis. Le ministère anglais des finances a promis ce vendredi d’octroyer un crédit de 750 millions de livres sterling (849 750 000 euros) à des opérateurs économiques du Nigeria. Objectif affiché : leur faciliter la tâche s’agissant des importations des marchandises provenant de la Grande-Bretagne.

