John Boyega, l'acteur anglo-nigérian, devient producteur

John Boyega, l’acteur anglo-nigérian n’a pas fini de faire parler de lui par son talent indéniable dans le cinéma.

John Boyega et Scott Eastwood étaient à Londres jeudi 15 mars pour une projection spéciale de leur nouveau film “Pacific Rim Uprising”.

Une coproduction qui emmène le jeune anglo nigérian à jouer le rôle principal d’un ranger qui a le contrôle des robots et combat des créatures extraterrestres.

“ Oh, c‘était fantastique. Les producteurs sont comme des anges gardien, tous ceux qui ont été désignés par nous comme des responsables dans n’importe quel département étaient tous créatifs. J’ai été impliqué dans le processus complet et oui, ça fait du bien d’avoir un film dans lequel vous étiez impliqué quand vous l’avez juste au départ comme de simples idées “ a déclaré l’acteur John Boyega.

En introduisant des aspects créatifs dans ce nouveau film, la star de “Star Wars” a bien fini par réalisé son rêve.

“C’est le genre de production de notre entreprise, nous travaillons pour avoir un rôle majeur dans quelque chose qui aura du succès commercial et vous savez évidemment, c’est un bon film. J’avais l’habitude de rêver de ce genre de choses et je suis reconnaissant que cela soit réellement arrivé “ a ajouté l’acteur anglo-nigérian.

La nouvelle star nigériane décroche son premier grand rôle au cinéma en 2011 dans un film dénommé “Attack the Block”. Une comédie sombre et inclassable où s’affrontent petits voyous et aliens.

Le film «Pacific Rim Uprising» fera sa première sortie dans les cinémas britannique le 23 mars.