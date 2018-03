Cameroun : Paul Biya, absent du pays pendant les sénatoriales

Les élections sénatoriales auront lieu, sauf modification de dernière heure, le 25 mars prochain. Instauré par la Constitution de 1972 révisée en 1996, c’est pour la deuxième fois depuis avril 2013 que les élections sénatoriales vont se dérouler au Cameroun.

À côté des 30 sénateurs que devra nommer le Chef de l’Etat, les 9 000 élus locaux devront élire les 70 autres sénateurs pour un mandat de 5 ans. Et le suspense ne devrait pas être de mise, tant des observateurs prédisent une large victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) et les autres formations de la Majorité présidentielle.

Mais, quel que soit le vainqueur, ces élections pourraient se dérouler en l’absence de Paul Biya. Sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping, le 15 mars, le chef de l’Etat camerounais devrait se rendre à Beijing où il devrait séjourner jusqu’au 25 mars, la date des sénatoriales.

President Paul Biya meets President of China on March 22nd. The Head of State may not be in Cameroon on March 25th when senators are being elected pic.twitter.com/8UM7Kmz8tt

Une absence difficile à comprendre faute d’explication officielle. En revanche, pour des utilisateurs des réseaux sociaux, le locataire du Palais d’Etoudi sait que les résultats seraient en faveur de son camp. « C’est pourquoi, après la Chine, il ira directement en Suisse pour se reposer dans sa résidence privée », commente un utilisateur de Twitter.