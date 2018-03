RDC : le cobalt sera déclaré minerai stratégique

Le cobalt et le coltan seront bientôt classés minerais stratégiques en République démocratique du Congo.

L’annonce de Jean Nkunza conseiller du Premier ministre congolais arrive au lendemain de la promulgation par le président Kabila , du nouveau code minier, malgré l’opposition des sociétés minières internationales opérant dans le pays.

Avec cette nouvelle donne, les redevances versées au gouvernement pour l’extraction du cobalt et du coltan passeront de 2 % à 10 %.

Les mineurs des deux métaux utilisés dans les batteries auraient payé une redevance de 3,5 % en vertu du nouveau code, s’ils n’avaient pas été désignés comme stratégiques.

Le gouvernement considère ces minerais désignés «stratégique», importants pour l’avenir économique, social et industriel du pays.

D’autres minerais tels que le lithium et le germanium seront également considérés comme “stratégiques”, selon le conseiller, dont l’annonce.

L’annonce faite par le cabinet du chef du gouvernement semble toutefois anticiper ces négociations, qui devaient déterminer, entre autres, comment les métaux seraient classés.

La faiblesse des prix des produits de base au cours des dernières années a durement frappé l‘économie dépendant des ressources du Congo, faisant grimper l’inflation à près de 50% en 2017, et le gouvernement cherche désespérément à augmenter ses revenus.

Le Congo est la plus grande source de cobalt au monde et le prix a plus que doublé l’année dernière. Ce pays d’Afrique centrale est également le premier producteur de cuivre en Afrique.