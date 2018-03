[Photo] Kenya : les pieds dans l'eau

Les Kényans ont les pieds dans l’eau ce 15 mars. En cause, la forte pluie qui tombe depuis hier dans tout le pays et particulièrement à Nairobi, la capitale. L’information a été donnée par des médias locaux dont la chaîne de télévision « Citizen TV Kenya ».

Des averses qui ont porté un coup dur aux activités. Les artères gorgées d’eaux de pluie, n’ont pas facilité la circulation des automobiles. La route principale reliant Mombassa à Nairobi a été fermée, car le pont sur la rivière Atni a été emporté par les eaux en furies. Une école de Nairobi a vu une bonne partie de son matériel être abîmée par les eaux en furie qui ont envahi les bâtiments.

Certaine témoins parlent de l’effondrement d’un immeuble alors que plusieurs personnes dont la propriétaire s’y trouvaient encore. Et selon d’autres sources, plus de 7 personnes auraient déjà trouvé la mort du fait de ces averses.

Collapsed Juja building owner was in court over site deaths https://t.co/fXxT4eoGeA pic.twitter.com/oRNnJdKIps