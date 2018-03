Les appels à la prière par haut-parleur interdits dans des mosquées au Rwanda

Le Rwanda fixe de nouvelles règles dans certaines de ses mosquées. A Nyarugenge, qui abrite notamment certaines des plus grandes mosquées de la capitale Kigali, il a été interdit les appels à la prière par haut-parleur. Une mesure pour se prémunir de la pollution sonore, s’est défendu Havuguziga Charles, un responsable du secteur.

A en croire ce dernier, la nouvelle réglementation n’a rencontré aucune résistance de la part des responsables des mosquées concernées. “J’ai constaté qu’ils ont commencé à la respecter et cela n’a pas empêché leurs disciples d’aller prier le moment venu.”

Au niveau de l’instance nationale de l’islam, cependant, on s’organise pour apporter une réponse adéquate aux autorités locales qui ont pris la décision de manière “unilatérale”. “Nous allons rencontrer l’autorité qui a publié la directive et discuter de cette décision. Nous partagerons ensuite notre point de vue”, a déclaré à la presse Sheikh Salim Hitimana, chef du Conseil musulman suprême du Rwanda.

Fin février, le Rwanda annonçait la fermeture de plus de 700 églises et une mosquée, principalement pour manquements à la loi et pollution sonore. Cette décision, critiquée dans le milieu religieux, a débouché début mars sur l’arrestation de six responsables d‘églises accusés de s‘être opposés à la mesure.