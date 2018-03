Le salon International du Tourisme de Berlin [Travel]

Il se dit que plus les gens voyagent, plus ils sont à l’abri des incompréhensions et de l’intolérance.

Pour certains, voyager est une dépense luxueuse et coûteuse, alors que pour d’autres, c’est pouvoir s‘évader de leur quotidien. Mais voyager, c’est beaucoup plus que transporter, accueillir et divertir les clients.

De l’acquisition de souvenirs au développement d’une compréhension mutuelle, le voyage rapproche le monde avec une communication cœur-à-cœur agissant comme une forme d‘échange culturel.

Lors de la récente foire du salon international du Tourisme de Berlin 2018, tous les signes ont annoncé une croissance et une année record pour l’industrie mondiale du voyage.

Cette foire internationale du Tourisme fait partie des quatre grands salons internationaux du tourisme.

Les résultats de l’exposition de cinq jours à Berlin ont reflété cette bonne tendance. Le salon, qui a été organisé pendant des mois, a confirmé de manière impressionnante son rôle d’indicateur économique fiable et d’avant-gardiste.

Pendant ce temps, l’Africa Travel Indaba se rapproche. Travel Indaba est l’un des plus grands événements de marketing touristique du calendrier africain et l’un des trois premiers événements les « plus courus » sur le calendrier mondial.

Ce sont quelques sujets évoqués dans la chronique voyage de cette semaine présenté par Elayne Wangalwa.