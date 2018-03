Acculée par un scandale financier, la présidente mauricienne prépare sa défense

Un panel d’avocats pour la présidente mauricienne Ameenah Gurib-Fakim, dont la légitimité est contestée par un scandale financier qui a éclaté il y a une quinzaine de jours.

Alors que la dirigeante a réaffirmé son intention de ne pas démissionner comme le lui impose son gouvernement, elle a fait appel à trois avocats de renom du pays – Me Yousuf Mohamed, et Me Yanilla Moonshiram et Me Nadeem Hyderkhan – pour assurer sa défense au cas où elle serait traduite devant les tribunaux.

En effet, les deux options du gouvernement pour faire partir la mise en cause sont l‘établissement d’un tribunal comme préconisé par l’article 30 de la Constitution, ou un amendement constitutionnel.

Ameenah Gurib-Fakim, première femme élue démocratiquement à la tête de la Maurice, est accusée d’avoir utilisé à des fins personnelles un fonds destiné au financement de bourses d‘études. Si la présidente reconnaît avoir effectivement utilisé cet argent, elle affirme toutefois l’avoir fait “par inadvertance” et assure avoir remboursé tout l’argent depuis mars 2017.

Mercredi, elle s’est dit “prête à intenter une action en justice pour se défendre contre les accusations calomnieuses qui la visent” et a invité ceux qui l’accusent à la retrouver devant les tribunaux.

Le gouvernement, lui, n’entend pas lâcher prise. Le Premier ministre Pravind Jugnauth a annoncé une conférence de presse à propos de cette crise au sommet de l’Etat. Une rencontre très attendue surtout que le Premier ministre, qui avait annoncé la semaine dernière que la présidente avait accepté de démissionner, a été désavoué.