Violences faites aux femmes : existe-t-il des coups « doux » ?

Pour un député ougandais, la femme mérite quelques gifles « douces » pour qu’elle se maîtrise et vice-versa. Une assertion vivement critiquée sur les réseaux sociaux.

Les Ougandais déchaînés et enflammés sur les réseaux sociaux. La faute à Onesimus Twinamasiko. Dans une interview à la chaîne de télévision nationale, ce député ougandais a en effet accordé une interview en lien avec la célébration de la journée internationale des droits de la femme. « En tant qu’homme, vous devez discipliner votre femme. Vous devez la toucher un peu, vous la brutalisez, vous la battez d’une façon ou d’une autre pour la maîtriser », a déclaré le parlementaire.

Ugandan MP Onesimus Twinamasiko has drawn criticism for his view that slapping should be used as a form of punishment within a marriage. https://t.co/7ZWBX1bpiv pic.twitter.com/JWketXhWrJ

M. Twinamasiko devrait présenter des excuses publiques à toutes les femmes qui ont subi des violences

BBC