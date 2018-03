Sierra Leone-élections : à l'heure du recomptage des voix

*La Commission électorale de Sierra Leone (NEC) a promis hier de procéder au recomptage des bulletins des candidats à la présidentielle du 7 mars dernier. *

La décision a été rendue publique hier. Selon la NEC, c’est une réponse aux demandes formulées par des candidats demandant à l’institution de recompter les voix.

