La Namibie a enregistré son premier cas de listériose depuis le début de l‘épidémie en Afrique du Sud voisine qui a fait au moins 183 morts dans ce pays, a annoncé mardi le ministère namibien de la Santé.

“Un homme de 41 ans a été diagnostiqué avec la listériose à l’hôpital catholique privé de Windhoek le 12 mars”, a déclaré le ministre namibien de la Santé Bernard Haufiku dans un communiqué.

“C’est le premier cas de listériose en Namibie depuis le début de l‘épidémie en Afrique du Sud voisine”, a-t-il ajouté.

Le patient a, semble-t-il, consommé des saucisses de Vienne dans la ville de Tsumeb, dans le nord de la Namibie, a-t-il précisé, ajoutant qu’il se trouvait “dans un état stable”.

Le ministre a de nouveau appelé la population à ne pas consommer de saucisses produites en Afrique du Sud.

Ce pays connaît la pire épidémie au monde de listériose, qui a fait au moins 183 morts depuis janvier 2017, selon le dernier bilan des autorités sud-africaines.

Après des mois d’enquêtes, la source de la contamination a finalement été identifiée le 4 mars, l’Enterprise Food en Afrique du Sud.

La bactérie qui provoque la listériose a également été trouvée dans un échantillon provenant de l’une des usines sud-africaines de Rainbow Chickens.

Les autorités sud-africaines ont depuis suspendu temporairement les licences d’exportation de ces deux entreprises.

La listériose est causée par des bactéries présentes dans le sol, l’eau, la végétation et les excréments d’animaux, et peut contaminer la nourriture, notamment la viande, les produits laitiers et les produits de la mer.

Les personnes les plus vulnérables sont notamment les prématurés et les femmes enceintes.

AFP