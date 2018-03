Le Secrétaire d'État américain Rex Tillerson se plie à la volonté de Trump

Le président américain Donald Trump a limogé ce mardi son Secrétaire d‘État Rex Tillerson. Il sera remplacé par le Directeur de la CIA Mike Pompeo.

C’est le chapitre final d’un feuilleton qui aura beaucoup secoué l’administration Trump. Rex Tillerson ne sera plus le chef de la diplomatie américaine à la fin de ce mois. Le Secrétaire d‘État américain a été limogé ce mardi par le président Donald Trump. « Ce qui est le plus important, c’est d’assurer une transition ordonnée et sans heurts à un moment où le pays continue de faire face à des défis importants en matière de politique et de sécurité nationale », a réagi Tillerson en conférence de presse ce mardi.

Et le futur ex-Secrétaire général américain d’annoncer dans la foulée sa décision de confier les clés de son département à son adjoint. « À la fin de la journée, je délègue toutes les responsabilités du bureau du secrétaire au secrétaire d‘État adjoint Sullivan. Ma commission en tant que secrétaire d‘État se terminera à minuit, le 31 mars », a-t-il en effet ajouté.

La fin de plusieurs de mois de discorde

Le limogeage de Rex Tillerson met ainsi un terme à plusieurs mois de désaccord avec le président Trump, notamment sur les dossiers nord-coréens, russe ou encore iranien. Il sera remplacé par le directeur de la CIA, Mike Pompeo à l‘égard de qui le président américain ne tarit pas d‘éloges. « J’ai travaillé avec Mike Pompeo depuis un certain temps, une énergie formidable, une intelligence incroyable. Nous sommes toujours sur la même longueur d’onde, la relation a été très bonne et c’est ce que j’attends d’un Secrétaire d‘État. Je souhaite du bien à Rex Tillerson », a déclaré le président américain.

Mais, la nomination de Mike Pompeo doit d’abord être confirmée par le Sénat majoritairement républicain. Le cas échéant, Pompeo prendrait alors le contrôle d’un département d‘État secoué par les départs de nombreux diplomates de haut rang.