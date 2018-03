Des figures Africaines pour vos téléphones [ Sci Tech]

Pendant des décennies, la technologie a été principalement pilotée par les Occidentaux et c’est pourquoi la plupart des applications et fonctionnalités jusqu‘à récemment, avaient des thèmatiques essentiellement occidentales. Mais un groupe de créateurs de contenu africain est déterminé à changer cette tendance de façon considérable. Ils espèrent principalement, que les utilisateurs africains pourront s’identifier à ces thèmes.

Afrocomix veut que votre téléphone, bien que n’ayant pas été produit sur le continent, ait au moins des identifiants africains. cette societe vous demande de dire au revoir à Cendrillon, à la souris mickey et autres, et de profiter des mentions j’aime de Kweku Ananse et de bien d’autres créations africaines.

Avec cette idée novatrice, Afrocomix est sur le point de résoudre le problème de la fragmentation des créations africaines et de créer un moyen de générer de l’argent pour tous.

Les fonctionnalités analytiques de cette application visent à aider les fournisseurs de contenu à savoir comment leur public respectif perçoit leur travail et comment mieux les utiliser à leur avantage.

Afrocomix espère devenir un guichet unique pour tous les contenus afrocentriques.

L‘échec fait partie de la vie. Parfois, vous devez échoué pour apprécier et célébrer le succès par la suite. Dites-vous que ce n’est pas seulement l’etre humain qui connait l‘échec. La technologie fait aussi face à ses propres démons de l‘échec. Et c’est pourquoi un nouveau musée à Hollywood célèbre tout ce qui ne s’est pas passé comme prévu.

Cela s’appelle simplement le “musée de l‘échec”. L’exposition présente des produits de consommation et des innovations qui ont perdu lattention du grand public ou qui ont simplement été laissées de côté à mesure que la technologie progressait.

Parmi les centaines de produits qui ont échoué à décoller, nous pouvons citer Google Glass, les enregistreurs vidéo Betamax et un jeu de plateau avec le président américain Donald Trump.

Une affiche pour le burger “Arch Deluxe” de McDonalds qui n’a pas réussi à attirer le public malgré une campagne publicitaire coûteuse fait également partie de la collection du musée.

Selon Samuel West, conservateur du musée, son idée était de faire prendre conscience aux gens que l‘échec est une partie nécessaire de l’innovation, et que même les grandes marques comme Apple, Coca Cola et McDonalds peuvent faire des erreurs.