Bénin : de lourdes peines contre des distributeurs de faux médicaments

Fin du procès des distributeurs de faux médicament au Bénin. Sept accusés écopent de quatre ans de prison ferme et de lourdes amendes.

C‘était un procès des plus suivis au Bénin et la justice n’a pas été tendre au moment de livrer son verdict ce mardi. Quatre ans de prison ferme, c’est la peine infligée à sept distributeurs de faux médicaments. Il s’agit de responsables des plus grandes compagnies commerciales pharmaceutiques du pays.

Ils ont été reconnus coupables de vente de médicaments falsifiés, exposition, détention en vue de vente, mise en vente ou vente de substances médicamenteuses falsifiées.

Ils devront également payer 100 millions de FCFA de dommages et intérêts à l’Etat béninois. D’autres accusés en fuite ont été condamnés à six mois de prison ferme.

Une victoire importante pour le gouvernement de Patrice Talon qui a décidé de combattre ce fléau. Mais, les avocats de la défense ont prévenu qu’ils n’allaient « pas en rester là ».

Le Bénin a la réputation – avec son grand voisin nigérian – d‘être la plaque tournante du commerce illicite des médicaments en Afrique de l’Ouest, notamment à travers le port de Cotonou. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les médicaments illicites tuent près de 100 mille personnes chaque année en Afrique subsaharienne.