Rex Tillerson au Tchad : le pays maintenu sur la liste du Travel Ban

Allié stratégique des Etats-Unis dans la lutte contre l’extrémisme, le Tchad reste tout de même inscrit sur la liste des pays interdits de voyage aux Etats-Unis, du moins pour l’instant.

La suppression des restrictions de visa imposées par les Américains. C’est probablement l’une des annonces à laquelle s’attendait N’Djaména à l’occasion de la visite du secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson, ce lundi.

Mais, il va falloir attendre plusieurs semaines, peut-être, pour voir cette sanction levée. Certes, le Tchad a réalisé des avancées notables pour se conformer aux exigences américaines comme le concède Rex Tillerson, mais seul le rapport final de l’enquête diligentée par Washington devrait permettre de mettre un point final à cette affaire qui a failli déstabiliser les relations entre les deux pays.

“Ces étapes vont nous permettre de commencer à normaliser la relation de voyage avec le Tchad”, a déclaré Tillerson. “Nous devons attendre le rapport final” que doit consulter le président Trump, a-t-il ajouté.

En septembre 2016, le président américain Donald Trump a joint le Tchad à la liste de pays dont les citoyens sont interdits de voyage sur le sol américain dans le cadre de la lutte contre le “terrorisme”. N’Djaména était ainsi blâmé pour son manque de collaboration avec les services sécuritaires américains, du moins officiellement.

Malgré tout, une marche commune contre le “terrorisme”

L’inscription du Tchad à cette liste noire sur laquelle se retrouvent des ennemis intimes des Etats-Unis comme le Venezuela, l’Iran ou la Corée du Nord avait suscité la stupeur, jusque dans le camp américain.

N’Djaména est en effet un allié majeur des pays occidentaux dans la lutte contre l’extrémisme sur le continent. Avec une armée des plus puissantes et efficaces en Afrique, le Tchad a contribué à freiner la menace djihadiste dans le Bassin du lac Tchad. Il a également été l’un des artisans dans la création dans la force régionale du G5 Sahel, également dédiée à la lutte contre l’extrémisme.

“Le placement du Tchad sur cette liste était une injustice faite au Tchad”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Mahamat Zene Cherif, assurant que le président tchadien Idriss Deby avait “exprimé son incompréhension” à Tillerson au sujet de ces restrictions.

Alors que l’Etat islamique a été chassé de ses principaux bastions en Syrie et en Irak les observateurs craignent une redirection de ses combattants vers d’autres régions du monde, dont l’Afrique et l’Asie du sud-est. Ce lundi, à N’Djaména, parties américaine et tchadienne ont dès lors mis de côté leurs différends et promis de travailler pour bouter hors d’Afrique la menace djihadiste.