Maroc – Jerada : l'arrestation de deux leaders fait davantage monter la pression

La situation semble aller de mal en pis à Jerada (nord-est), cette ville minière du royaume chérifien agitée par un vaste mouvement de contestation sociale. L’arrestation samedi dernier de deux jeunes leaders de la grogne populaire n’est visiblement pas faite pour arranger les choses. Les détails dans cet article.

Jusqu‘à dimanche, Amine Mkallech et Mustafa Dainane, les deux concernés, se trouvaient entre les mains de la police. Aux dires des autorités, l’arrestation des deux meneurs n’a rien à voir avec leur rôle joué dans la vaste grogne sociale qui secoue Jerada depuis fin décembre dernier.

En effet, selon le procureur général d’Oujda, l’arrestation de Mustapha Dainane est relative « à un accident de circulation causé le 8 mars à 1 heure du matin » et « n’a aucun rapport avec les événements que connaît Jerada ». Les manifestants de la grogne sociale affirment qu’Amine Mkallech a lui aussi été mis aux arrêts dans le cadre de même accident.

Les autorités marocaines semblent décidées à effacer toute trace de contestation. C’est du moins ce que l’on constate, si l’on s’en tient au fait que le profil Facebook de Mustapha Dainane (dont la photo de profil représente le révolutionnaire russe Lénine) n‘était pas visible ce dimanche.

Un mouvement de contestation divisé

Pour exiger la libération de leurs champions, des centaines de contestataires se sont donné rendez-vous devant le commissariat de Jerada.

Mais le mouvement de contestation souffre de ses points de vue divergents et pour cause ; l’approche du gouvernement à travers des mesures socio-économiques a provoqué des fissures dans le mur de la résistance, divisant le mouvement en deux parties. Les uns veulent donner le temps au gouvernement de tenir ses promesses de réformes sociales, tandis que les autres refusent toute trêve et veulent manifester jusqu‘à ce que les autorités satisfassent toutes leurs revendications.

Pour rappel, le royaume avait voté en décembre dernier un budget de 55 millions d’euros visant à un plan d’urgence. Cela, après la mort tragique de deux frères survenue dans une des nombreuses mines clandestines de charbon de Jerada. Mais le malheur avait encore frappé, avec la mort de deux autres jeunes gens dans les mêmes conditions.

Résultat ? La colère a repris de plus belle dans une Jerada minée par la pauvreté et dont les habitants crient à la marginalisation et à l’abandon de la part des autorités de leur pays.