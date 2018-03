Côte d'Ivoire : Abidjan célèbre la diversité culturelle de l'Afrique

Ambiance de carnaval dans les rues de Treichville, rythmes et danses ; les festivités marquant la 10 e édition du Marché des arts du spectacle africain d’Abidjan (Masa) se poursuivent en Côte d’Ivoire.

Plus de 1 000 artistes et 65 troupes venus du monde entier prennent part à cet événement qui célèbre également ses 25 années d’existence.

25 ans durant lesquels le Masa a pu compter sur son partenaire l’Organisation international de la Francophonie qui a pour ambition d’offrir une vitrine aux meilleures productions africaines contemporaines dans le domaine des arts et du spectacle et de participer à la professionnalisation des créateurs et techniciens.

Pour Yacouba Konaté directeur du Masa, cette 10e édition invite au respect des concepteurs de ce marché considéré comme une plateforme de développement culturel.

Cette nouvelle édition laisse la place à l’art oratoire, au slam et au design textile.

« Quel modèle économique pour les arts de la scène ? » , le thème de cette édition ouvre un plus large échange aux différentes cultures africaines et étrangères notamment chinoises, germaniques ou encore françaises.

Ouvert samedi, le Masa s’achève le 17 mars 2018.