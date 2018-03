Un Juge nigérian à tête de la présidence de la CPI

Le juge Chile Eboe-Osuji est le nouveau président de la CPI.

Le nigérian a été choisi dimanche par ses pairs pour diriger durant trois ans la présidence de cette entité internationale. Il aura à ses côtés, le juge Robert Fremr de la république tchèque comme premier vice-président et le Français Marc Perrin de Brinchambaut comme second-vice président. Chile Eboe-Osuji remplace à ce poste l’Argentine Silvia Fernandez de Gurendi. Cette dernière présidait l’institution depuis mars 2015.

Une prise de fonction avec effet immédiat qui a ravi cet ancien juge de la cour. Sur le site de la CPI , il s’est dit honoré de la confiance qui lui a été témoignée et s’engage avec grand enthousiasme à collaborer avec l’Assemblée des États parties, la société civile et la communauté internationale dans son ensemble, afin de consolider et renforcer le système du Statut de Rome.

De plus, il aura obligation de définir les orientations stratégiques de la Cour pénale internationale et de superviser les activités du greffe, avec une exception faite au Bureau du Procureur. La Cour, pénale internationale compte dix-huit juges nationaux des Etats parties au Statut de Rome et le juge nigérian a été élu à la Cour en décembre 2011.

Chile Eboe-Osuji avait présidé le procès contre le vice-président kényan William Ruto et Joshua Arap Sang en septembre 2013.