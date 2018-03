Rex Tillerson salue le rapprochement Kenyatta - Odinga

Alors que sa tournée africaine le menait au Kenya, Rex Tillerson s’est félicité de la réconciliation entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga.

Lors d’une conférence de presse à Nairobi vendredi, le secrétaire d’Etat américain a salué le grand leadership dont on fait preuve le président kényan, et son éternel opposant.

“C’est un pas très positif à notre avis, et même si nous savons que le règlement des divisions ethniques et politiques exigera un certain temps et des efforts, aujourd’hui, ces deux hommes ont fait preuve d’un grand leadership en concluant l’accord qu’ils ont signé aujourd’hui” a indiqué Rex Tillerson, secrétaire d‘État américain.

Rex Tillerson a également interrogé la ministre des Affaires étrangères sur la violation de certaines libertés, après la coupure des émetteurs de 4 chaînes de télévision fin janvier, avant d’aborder la question du partenariat avec Nairobi, stratégique pour Washington.

“Le Kenya est un pays qui offre d’immenses opportunités avec un PIB en croissance rapide de plus de 5 %, une culture d’entrepreneuriat dynamique et un leadership économique régional, nous sommes impatients de trouver d’autres façons de travailler avec vous pour accroître notre coopération économique” a ajouté Rex Tillerson, secrétaire d‘État américain.

La rencontre surprise d’Uhuru Kenyatta et Raila Odinga s’est déroulée quelques heures avant l’arrivée à Nairobi de Rex Tillerson. Le secrétaire d’Etat américain assiste ce samedi à une cérémonie pour le 20e anniversaire des attentats contre l’ambassade des Etats-Unis dans la capitale kényane.