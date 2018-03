Sierra Leone : pas d'incidents majeurs lors des votes (UE)

Les élections générales se sont déroulées dans un climat très apaisé, car il n’y a pas eu d’incidents majeurs. C’est la conviction de la délégation des observateurs de l’Union européenne conduite par la députée britannique Jean Lambert.

« Le rapport préliminaire des observateurs de l’UE indique que les observateurs n’ont eu aucun souci quant à l’accès aux centres et bureaux de vote pour assister au dépouillement des bulletins », peut-on lire sur la page Twitter des observateurs de l’UE.