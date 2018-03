Kenya : le président Kenyatta rencontre l'opposant Raila Odinga

Le président kényan Uhuru Kenyatta et le leader de l’opposition Raila Odinga se sont officiellement rencontrés vendredi pour la toute première fois depuis les élections générales très disputées du 8 août 2017.

L’ordre du jour de cette rencontre a principalement porté sur le processus d’union et de rassemblement après les échéances électorales de l’an dernier.

Raila Odinga a déclaré que les divergences politiques qui divisaient plus de quatre générations kényanes devaient cesser. Pour sa part, le chef de l‘état a déclaré qu’ils avaient accepté de faire passer en premier, les intérêts du Kenya et du peuple.

Kenyatta a prêté serment pour un second mandat en novembre après une longue période électorale qui a vu la Cour suprême annuler un scrutin présidentiel du mois d’août, ordonnant un nouveau scrutin en octobre, boycotté par le principal candidat de l’opposition.

Des mois de campagne et des affrontements sporadiques entre partisans du gouvernement et de l’opposition ont freiné la croissance au Kenya, économie la plus riche de l’Afrique de l’Est.

En janvier, Odinga a à son tour prêté serment comme président du Kenya dans un parc de Nairobi dans un défi direct à Kenyatta.

Les deux hommes avaient jusqu’ici défié les appels de la société civile kényane, des chefs religieux et des diplomates occidentaux à tenir des pourparlers pour surmonter les divisions profondes ouvertes par les élections contestées.