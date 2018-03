Kenya : Kenyatta et Odinga sont-ils prêts pour une véritable réconciliation ?

Incroyable il y a quelques mois. Et pourtant, c’est vrai aujourd’hui. Le président kényan Uhuru Kenyatta a rencontré vendredi le chef de l’opposition Raila Odinga pour la première fois depuis sa réélection contestée en octobre. Et les deux « frères » ont promis de réconcilier le pays.

À l’issue d’une rencontre surprise dans les bureaux du président, les deux hommes ont symboliquement lu un communiqué commun, côte-à-côte.

S’appelant l’un et l’autre “mon frère”, ils ont annoncé lancer “un programme” destiné à combler les fractures ethniques et politiques qui parcourent depuis longtemps le Kenya. Ils n’ont cependant fourni aucun détail sur ce que ce plan pourrait impliquer exactement.

“Nous en sommes arrivés à un accord commun, un accord selon lequel ce pays est plus grand que n’importe quel individu et pour que ce pays se rassemble, ses dirigeants doivent se rassembler”, a déclaré M. Kenyatta.

M. Odinga a fait écho à ces propos. “Tout au long de notre histoire depuis l’indépendance, nous avons eu des doutes sur la manière dont nous menons nos affaires au regard des divisions croissantes sur des lignes ethniques, religieuses et politiques”, a-t-il expliqué.

“Malheureusement, nous avons répondu à nos défis essentiellement en les fuyant (…) Le temps est venu de nous confronter à ces divergences et de les résoudre”, a ajouté l’ex-Premier ministre.

La dernière élection présidentielle en 2017 a été marquée par l’annulation d’un premier scrutin, entaché d’irrégularités, puis par un deuxième exercice boycotté par l’opposition.

Le président sortant Kenyatta a été en conséquence réélu avec 98% au terme de cette présidentielle en deux temps marquée par des violences politiques qui ont fait au moins 100 victimes, la plupart tuées par la police.

Seulement voilà. La rencontre surprise de Kenyatta et Odinga s’est déroulée quelques heures avant la visite officielle à Nairobi du secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson. L’administration américaine, entre autres, a appelé ces derniers mois les deux protagonistes à se rencontrer pour sortir de la crise politique.

De quoi déduire que l’initiative semble procéder des exigences protocolaires et diplomatiques. Il est donc à craindre que les deux hommes soient rattrapés par leurs « tics » pour continuer à offrir aux Kényans et au monde entier la déloyauté et le cynisme politiques.