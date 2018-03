"Girl's Trip Tour", où quand le tourisme autonomise les femmes !

Réunir des femmes venues des quatre coins du Continent mais aussi du monde entier, et ensemble, visiter un pays africain avec pour objectif de rencontrer les actrices locales du développement ? C’est l’idée de “Girl’s Trip Tours”, une initiative lancée par Eyitemi Popo.

Le voyage inaugural aura lieu en juillet prochain avec pour destination le Ghana … tout un programme que nous a détaillé Temi.

_Durant notre voyage au Ghana, nous allons explorer le pays d’un point de vue féminin ! Et cela signifie rencontrer les influençeuses du pays et découvrir Accra à travers leurs yeux. Nous allons également soutenir les entrepreneures locales, et quand nous irons dîner ou faire du shopping, nous privilégierons les commerces appartenant à des femmes.

Nous allons aussi parrainer une vingtaine d‘étudiants de l’Académie de Soronko qui est la première école de codage et de design centrée sur l’humain d’Afrique de l’Ouest. Donc je pense que l’aspect mentorat est ce qui rendra cette expérience unique avec un réel impact sur la communauté qui nous accueillera._

Du mentorat pour faire émerger la prochaine génération de femmes leaders sur le Continent africain … La motivation de Temi est venue d’une conversation avec Regina Honu, fondatrice de la Soronko Academy.

_Beaucoup de parents, en particulier les mères, n’encourageaient pas leurs filles à étudier l’informatique, parce qu’elles ne savaient pas vraiment ce qu‘était le codage. Elles n’y voyaient aucune valeur ajoutée pour leur enfant et croyaient que leurs filles deviendraient impossible à marier.

Donc, avec mon groupe, j’espère pouvoir amener des professionnelles des Nouvelles Technologies, qui pourront parler aux mères et leur montrer qu’il est possible d‘être une femme, d’avoir une carrière et d‘être accomplie._

A travers ce Tour, Temi souhaite également soutenir les femmes africaines qui portent littéralement le continent sur leurs épaules d’après ses propres termes. Raconter l’histoire de ces entrepreneures locales, oui ! Mais à condition de faire avancer leurs affaires.

Nous savons que le tourisme va continuer de se développer au rythme de la croissance africaine et je veux que les femmes puissent profiter de cet afflux de touristes. En créant des expériences comme la mienne, je donne vraiment du pouvoir aux populations locales, pas seulement aux multinationales et aux grands hôtels.

Au-delà de l’effet immédiat des contacts et réseaux établis durant le voyage, Temi souhaite que l’impact du projet s’installe sur la durée.

Avec Girls Trip, elle a lancé une campagne de crowdfunding pour financer des bourses d‘études et de stages à destination des jeunes filles parrainées par le programme. Elle espère installer un cercle vertueux de professionnelles qui un jour, tendront elles aussi la main à d’autres jeunes femmes.

Si voyager au féminin vous intéresse ou si vous avez tout simplement envie de soutenir cette initiative, toutes les informations sont sur www.girlstrip.tours .