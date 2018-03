Analyse des relations entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite

La visite du prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman en Egypte contribuera à renforcer les relations politiques bilatérales entre les deux pays.

Selon l’analyste politique Aziz Al Murshed, les deux États ont montré leur volonté d’approfondir cette coopération économique en signant un accord de 10 milliards de dollars pour développer une mégapole planifiée et une zone commerciale qui s‘étendrait à leurs frontières.

“L’Arabie Saoudite a réalisé le plus gros investissement du monde, avec près de 27 milliards de riyals saoudiens (environ 7 milliards de dollars) en Egypte, y compris plus de 2 800 projets. Et les deux parties ont signé plusieurs autres accords de coopération économique, en vue de l’ amélioration des relations bilatérales.” Explique Abdul Aziz Al Murshed, analyste politique.

Riyad a été un soutien financier crucial au président Abdel Fattah al-Sisi. Le royaume a versé des milliards de dollars pour soutenir l‘économie égyptienne depuis l’arrivée du président égyptien au pouvoir en 2013.