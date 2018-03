Une femme pilote de chasse au Mali

Le 8 mars, le monde célébrera la Journée internationale des femmes.

Une journée qui met l’accent sur des femmes courageuses, déterminées avec des parcours parfois insolites.

Au Mali, Sandra Hernandez est une femme pilote, engagée dans l’escadron aérien de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) qui considère son métier comme une vocation.

“Depuis que je suis toute petite, j’ai toujours aimé l’aviation parce que mon père est pilote et mon frère aîné est pilote : le premier est pilote d’avion et le second pilote d’hélicoptère. J’ai toujours été très fier d’eux. J’ai toujours été fier d’eux et je me suis toujours intéressé à l’aviation.”, révèle Sandra Hernandez, capitaine pilote d’hélicoptère de combat.

Pour ce capitaine, pratiquer ce métier est un moyen pour elle de montrer sa determination dans un milieu où les hommes sont priorisés.

“Pour qu’il y ait égalité entre les sexes dans cette profession, nous avons besoin que nos dirigeants voient le travail des hommes et des femmes de la même manière. Ils ne trouvent pas de différences, ce travail est apprécié quel que soit le sexe de chaque individu. En ce moment, je travaille dans le contingent du Salvador. Je suis entrée à 18 ans dans les forces armées. Et notre institution s’est préparée pour travailler avec des professionnels qui acceptent le travail des femmes comme celui des hommes.”

Sandra Hernandez est sans doute l’une des rares femmes au Mali à pratiquer le métier de pilote. Elle espère que son combat pour l‘égalité des sexes pourra inspirer d’autres femmes qui aspirent à ce métier.