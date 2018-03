George Weah, chef d'Etat ou ambassadeur du football africain ?

George Weah, le nouveau président du Liberia continue de fasciner le continent. S’il est bien passer d’icône du football mondial à chef d’Etat, il semble bien que la fascination tire ses racines de sa carrière dans le football.

La Confédération africaine de football (CAF) vient de clôturer son symposium sur le football féminin qui s’est tenu à Marrakech, au Maroc. A l’issue de cette rencontre, la première du genre initiée par l’instance faîtière du football africain, Clar Weah a été nommée ambassadrice du football africain.

Son rôle, promouvoir la discipline sur le continent et la faire valoir auprès des chefs d’Etats, club auquel appartient désormais son époux, George Weah, ancienne gloire du football mondial. Il serait peut-être inutile de se demander pourquoi elle et pas une autre Première dame, alors qu’elle vient à peine de prendre langue avec les affaires du continent.

First Lady of #Liberia, Clar Weah at the ongoing CAF Women’s Symposium in #Morocco, talks about the importance of football and why it is such an empowerment tool for young African women. Among other things, she spoke about giving hope to young Liberian women through football. pic.twitter.com/4IPHdWUivb