[En direct] Sierra Leone : déroulement des élections générales

Pour la quatrième fois de suite après la guerre entre 1991 et 2002 (120 000 morts) et la première fois après l‘épidémie d’Ebola entre 2014 et 2015 (plus de 4 000 morts), les Sierra-Léonais se rendent aux urnes ce 7 mars dans le cadre des élections présidentielle, législatives et locales. Mais, la présidentielle semble plus importante que d’autres scrutins, car le principal enjeu est de redresser une économie à terre afin de créer des emplois et réduire la pauvreté. Et des 16 candidats dont deux femmes, deux font figure de favoris : Samura Kamara, de Congrès de tout le Peuple (APC), parti au pouvoir et Julius Maada Bio, du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP), principale formation de l’opposition.

Pour la communauté internationale, la transparence et l’apaisement font partie des défis de ces élections. L’Union africaine (UA), la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le groupe d’observateurs du Commonwealth ont dépêché des émissaires dans le pays pour en jauger la crédibilité.

Suivez en direct le déroulement des opérations de vote jsqu‘à la fermeture des bureaux de vote à 17 heures GMT. Bienvenue sur Africanews.

Les heures sont exprimées en GMT

15h02 : L’African elections project indique que 80% des rapports des observateurs font état de l’accessibilité des bureaux de vote.

Observers have reported on the suitability of polling stations in Sierra Leone so far. Reports indicates 80% suitability

Citizens in a pollen station in Freetown have conducted themselves very well by not wearing partisan colors either: red or green”

Image by: thelauram

14h50 : Les aveugles voteront eux aussi en connaissance de cause. Grâce au bulletin tactile ou numérique que vient d’expérimenter la Commission électorale (NEC) qui a récemment multiplié des séances de formation à l’utilisation de ces bulletins.

This tactile ballot used by blind to vote. The NECsalone have conducted voter education to train them on using the ballot.

14h01 : Le candidat Samuel Sumana vient de voter. Il avait été démis de ses fonctions de vice-président de la République en mars 2015, pendant qu’Ebola endeuillait des familles entières. Il espère gagner ces élections.

The Presidential candidate for C4C Samuel Sumana just cast his votes. He hopes to be successful in this years elections.



Samuel Sam Sumana was removed as Vice President during Ebola in March 2015.

13h14 : Ce qu’a dit le Président. Comme nous vous l’avons annoncé, Ernest Bai Koroma s’est exprimé au micro de quelques journalistes dont notre correspondant en “embuscade” à l’entrée du bureau de vote. Voici la transcription ad litteram de ces échanges :

Vous avez l’air si calme, Monsieur le président?

Je suis calme et confiant parce que je vois là-bas, un peuple répondant aux appels que nous avons faits. Je vois des gens se comporter de façon démocratique et je vois que notre peuple transforme le pays.

La façon dont les gens se comportent dans un esprit de tolérance mutuelle est la preuve de leur maturité. Effectivement, je resens beaucoup de tolérance chez les Sierra-Léonais. Il y a des gens de différents partis politiques ici, tout le monde fait une blague et à la fin de la journée, cela veut dire que la Sierra Leone a mûri. Cela me donne un sentiment de satisfaction, cela me donne l’assurance que la Sierra Leone est sur la voie de la transformation.

Le vote se passe bien, le taux de participation est très impressionnant et il envoie un message à la communauté internationale: la Sierra Leone se transforme pour faire partie de la nouvelle ligue des nations qui sera considérée comme mûrie démocratiquement.

Message clé au peuple :

Laissons le processus se poursuivre, nous nous sommes comportés jusqu‘à présent, nous nous sommes comportés de manière démocratique et nous espérons que nous veillerons à ce que ce processus soit mené à bien.

Le vote se termine à 17 heures aujourd’hui, après quoi, il revient à la NEC de poursuivre son travail : le dépouillement des bulletins. Et à la fin de la journée, quelle que soit la personne élue président de la République , député ou Conseiller, nous devons la féliciter et nous rassembler autour de l‘élu et/ou des élus pour les aider à bien gérer la chose publique, de telle sorte que la Sierra Leone poursuive sa grande transformation dont nous parlons.

12h30 : L’ancien président nigérian Goodluck Jonathan fait partie des observateurs de ces élections en sa qualité de membre de l’Institution de surveillance électorale pour une démocratie durable en Afrique.

Former Nigerian President Goodluck Jonathan who is on observer missions in Sierra Leone goes to monitor some polling stations early morning before elections.



12h27 : Une video du président Bai Koroma vient de nous parvenir. Il s’adresse au peuple. En attendant la transcription et la traduction intégrales par nos équipes spécialisées, nous pouvons supputer en estimant qu’il appelle son peuple au calme et à la consolidation de la paix.

VIDEO: #Salonedecides Outgoing President of Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, speaks at the commencement of the Presidential election

12h17 : Le candidat du SLPP (opposition), Julius Maada Bio vient d’accomplir son devoir civique.

11h44 : Le président de la Commission électorale (NEC), Mohamed Conteh vient de voter.

#NEC Chair Mohamed Conteh has cast his ballot.

11h45 : 7200 bureaux de votes recensés par “African elections project”, une ONG panafricaine chargée principalement du monitoring des élections en Afrique.

7, 200 polling stations have been opened today 7th March to commence election process today in Sierra Leone.





10h48 : Quelques échanges amicaux et loyaux entre les observateurs et des électeurs. C’est bon pour le moral des gens qui sont debout depuis de longues heures.

In #Freetown , Jean Lambert, our Chief observer, talks to people waiting to vote.

Long queues in front of Kenema's polling stations

10h05 : Quelques éléments indicateurs. Un taux de participation estimé à 80% par des analystes politiques qui pensent également que ce devrait être le taux de participation le plus élevé de l’histoire du pays.

Selon notre correspondant à Freetwon, Michael Oduor, la bataille s’annonce serrée entre le candidat Samura Kamara, de Congrès de tout le Peuple (APC), parti au pouvoir et Julius Maada Bio, du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP), principale formation de l’opposition. Sans oublier Kandeh Yumkella, qui pourra jouer le rôle de trouble-fête.

9h01 : Colère au centre de vote de Winners Chapel. Et pour cause ? Selon Laura Angela Bagnetto, journaliste à RFI, le président d’un bureau de vote et la police ont demandé aux électeurs de s’aligner par famille. Refus des électeurs. Affluence à l’entrée.

Voters at #Freetown Winners Chapel Int'l polling station angry they can't get in to vote. Inside, polling head says they &police told people stand in line by surname, & they didn't. No signs up outside.Only 1 small gate for entry & exit. Only 7 vote at a time

8h51: À la découverte du bulletin de vote pour la présidentielle. C’est la liste des 16 candidats à l‘élection présidentielle.

8h40 : Un peu d’humour. Sur les listes électorales, les noms sont enregistrés par ordre alphabétique. Et ici, au centre de Saint Frédéric, on est à la lettre « K ». Or, la plupart des noms sierra-léonais commencent par K. Comme Kamara, Koroma, Kabah, …. La liste est longue. « D’où les longues files et un peu d’agacement », explique un journaliste de RFI.

Voting in #Freetown smooth so far. Lines are by surname, so all the people whose names begin with "K" here at Fredrick St are complaining of the wait ( lots of people with K names in Sierra Leone)

8h23 : Message de notre envoyé spécial. Rien de spécial à signaler. Arrivée progressive des électeurs. Tout marche comme sur les roulettes. Ainsi qu’en témoignent ces photos :

8h00 : Un communiqué de la Communauté internationale rendu public ce 7 mars par l’ambassade du Royaume Uni en Sierra Leone appelle la classe politique du pays à respecter son engagement à la paix et à la non-violence pendant et après les votes.

International community calls for political leaders to reiterate commitment to non violence, for the media to be protected, and for a transparent election.

7h30 : Les observateurs de l’Union européenne marquent leur présence dans les bureaux et centres de vote.

In Kailahun, our observers are also in polling stations observing the poll.

Chief Observer Jean Lambert has arrived to follow the opening of polling stations

7h00 : Premières réactions des électeurs. Un sentiment de satifaction générale, même si certains déplorent le début tardif des opérations de vote.

The polls opened on time at 7am in Jui, in the eastern part of greater #Freetown

5h00 : La Commission électorale (NEC) émet le voeu que ces élections se déroulent dans la paix et fixe les règles du jeu.

