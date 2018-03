Elections en Sierra Leone : quelques incidents déclarés

Le fort engouement des électeurs sierra-léonais lors du vote de ce mercredi a failli être entaché de quelques incidents, rapidement circonscrits avant la fermeture des bureaux de vote.

L’incident le plus marquant fut sans doute l’encerclement par la police de la résidence du candidat de l’opposition Julius Maada Bio, soupçonné de piratage informatique en vue de manipuler les résultats de l‘élection. Après plusieurs refus des occupants de la résidence, la police a finalement pu y pénétrer grâce à la médiation de l’ancien président du Ghana John Dramani Mahama et d’un observateur du scrutin.

Après après fouillé plusieurs ordinateurs portables, la police est ressortie de la maison après une heure, soit à 20h00 heure locale. Sur les antennes de la télévision locale AYV TV Julius Maada Bio a dénoncé une “grossière intervention”. Le porte-parole de son parti, le SLPP, parle, lui, “d’un acte d’intimidation” visant à nuire à la régularité du scrutin.

À Freetown, également, une altercation a opposé des partisans de l’APC et du SLPP. Autre incident isolé, cette fois à Port Loko et Tonkolili, fiefs du parti au pouvoir où la commission électorale a déploré des “tentatives de votes multiples” et des “bulletins de vote manquants”.

Toutefois, le vote s’est généralement bien déroulé dans l’ensemble jusqu‘à la fermeture effective des 2 700 bureaux de vote à 17h30 GMT comme préalablement annoncé par la Commission électorale. Les premiers résultats partiels sont attendus dans les 48 heures.

#NEC Chair Mohamed Conteh: “Results require several days to tally. Please be patient. The only true certified results are the ones that I will announce on behalf the National Electoral Commission.” — National Electoral Commission of Sierra Leone (@NECsalone) 7 mars 2018