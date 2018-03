Cameroun : le couvre-feu prolongé dans la zone anglophone

Pour les autorités camerounaises, la prolongation du couvre-feu devrait aider à stabiliser la zone anglophone en proie à une crise sécuritaire depuis plus d’un an.

« Le gouverneur a renouvelé les textes limitant la circulation des personnes et des biens à partir du 3 mars 2018 de 21h00 à 05h00 dans la région du Nord-Ouest pour une période d’une semaine renouvelable », peut-on lire dans un communiqué rendu public hier par Adolphe Lele Lafrique, gouverneur de la région du Nord-ouest.

C’est ainsi que les déplacements de véhicules, de personnes et de marchandises sont strictement interdits entre 21 heures et 5 heures du matin. Tous les lieux publics tels que les restaurants et les boîtes de nuit doivent rester fermés.

Pendant la nuit, les gares routières doivent rester fermées et les bus de nuit doivent quitter la ville avant le début du couvre-feu. La circulation des motos est complètement suspendue. Exception faite aux autorités, aux agents de la force publique en service, aux ambulances et aux véhicules détenant des autorisations spéciales de circulation.

Selon le gouverneur, ces mesures viseraient à « mettre fin aux activités néfastes des militants sécessionnistes et de quelques individus mala intentionnés qui prennent en otage notre région pacifique et hospitalière ».

Dans la région voisine du Sud-ouest, un couvre-feu d’un mois a été décrété par le gouverneur Bernard Okalia Bilai pour les mêmes raisons d’ordre sécuritaire.

Les deux régions sont au cœur de la crise dite anglophone. Crise alimentée par des séparatistes qui veulent créer une république dénommée Ambazonia pour se séparer du Cameroun à majorité française, accusé de « marginaliser sur tous les plans » la zone anglophone.