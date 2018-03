Le prince héritier saoudien entame sa première tournée à l'étranger par l'Égypte

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane est arrivé dimanche en Egypte pour une visite de deux jours, dans le cadre de sa première tournée à l‘étranger depuis sa nomination en juin.

Il a été accueilli par le président Abdel Fattah al-Sissi à l’aéroport international du Caire, où un tapis rouge avait été déployé au pied de son avion.

Selon un tweet du directeur de cabinet du prince Mohammed, Bader al-Asaker, la délégation saoudienne a été escortée par des avions de combat égyptiens une fois entrée dans l’espace aérien égyptien.

Sa visite sera interprétée comme la preuve que Ryad continuera de soutenir Sissi pendant le prochain mandat

Le prince Mohammed s’entretiendra avec M. Sissi, un allié stratégique, et d’autres responsables avant de s’envoler mercredi pour la Grande-Bretagne puis de se rendre dans le courant du mois aux Etats-Unis.

Ryad considère l’Egypte comme une pierre angulaire de la stabilité régionale, notamment depuis la destitution par l’armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013.

Ryad et Le Caire collaborent sur d’importants dossiers régionaux, notamment la guerre au Yémen et le blocus du Qatar, dans le but notamment de contrer l’influence de l’Iran, grand rival de l’Arabie saoudite au Moyen-Orient.

En 2015, lors d’une visite du roi Salmane au Caire, les deux pays avaient convenu de la rétrocession à l’Arabie saoudite de deux îlots situés en mer Rouge, provoquant une vague de protestations en Egypte.

M. Sissi a ratifié cet accord en 2017 et, samedi, la Haute cour constitutionnelle égyptienne a levé tous les obstacles juridiques à cette rétrocession.

Mohammed ben Salmane arrive au Caire moins de trois semaines avant la réélection attendue de M. Sissi, sans rival sérieux.

“Sa visite sera interprétée comme la preuve que Ryad continuera de soutenir Sissi pendant le prochain mandat”, a expliqué à l’AFP Mostafa Kamel al-Sayed, professeur de Sciences politiques à l’université du Caire.

Sur le plan intérieur, Mohammed ben Salmane, nommé prince héritier en juin 2017 par son père, le roi Salmane, en écartant ses rivaux, cherche à consolider son pouvoir dans le royaume, premier exportateur mondial de pétrole.

AFP