Burkina Faso : vers une collaboration étroite avec les forces aemées

Le président du Burkina Faso, Roch Kabore, a appelé samedi les populations à une collaboration plus étroite avec les forces armées.

Ceci fait suite aux attaques du siège de l’armée et de l’ambassade de France qui a fait 16 morts selon Reuters, dont huit assaillants, et 80 blessés.

“Au nom du peuple burkinabé, du gouvernement et en mon nom personnel, je rends hommage à toutes les victimes et à tous les blessés de cette attaque inhumaine.” Aux familles qui pleurent, je leur adresse les condoléances de la nation et leur exprime tout de ma solidarité, a déclaré le président Roch Kabore.

Dans une vidéo, le Premier ministre burkinabé Paul Kaba Thieba et l’ambassadeur de France dans le pays, se sont rendu sur les lieux d’attaque pour voir les dégâts qui y sont causé.

Selon l’ambassadeur français au Burkina Faso, Xavier Lapeyre de Cabanes “l’attaque contre l’ambassade s’est déroulée à peu près en même temps que l’attaque du quartier général de l’armée, ce qui signifie que nos deux pays étaient visés: le symbole est très fort, cela signifie que les terroristes essaient de nous diviser et bien sûr cel ne va pas se produire”

Selon l’agence de presse mauritanienne Alakhbar, un groupe terroriste affilié à d’Al-Qaïda basé au Mali a revendiqué samedi la responsabilité de ces attaques.