Remaniement ministériel au Cameroun : deux départements-clés aux anglophones

Le président camerounais a procédé hier vendredi à un remaniement ministériel grâce auquel deux cadres de l’ouest anglophone ont été promus aux départements de l’administration territoriale et des enseignements secondaires.

Paul Biya vient de mettre fin à une longue période d’attente. Le président camerounais a procédé hier au remaniement de son cabinet ministériel. S’il n’y a pas eu de changements notables, ce remaniement semble être hautement particulier. Notamment par la nomination de Paul Atanga Nji au poste de ministre de l’administration territoriale et de Pauline Nalova Lyonga Egbe au poste de ministre des enseignements secondaires.

Deux natifs de la zone dite anglophone, car si Paul Atanga Nji est né à Bamenda, Pauline Nalova Lyonga Egbe, elle, a vu le jour à Buea. Et selon des témoignages de Camerounais, c’est pour la première fois que des anglophones occupent ces deux ministères au Cameroun.

Mais ce remaniement intervient au moment où le gouvernement et les séparatistes anglophones peinent à endiguer la crise dite anglophone. Une crise qui a commencé depuis plus d’un an dans ces régions camerounaises d’expression anglaise où des voix s‘élèvent pour réclamer plus d’autonomie, et même l’indépendance vis-à-vis de Yaoundé en raison des « marginalisations » de toutes sortes.

Réputés être des hommes de confiance de Paul Biya, Pauline Nalova Lyonga Egbe et Paul Atanga Nji pourraient peut-être apporter leur contribution en mettant en place les conditions d’un dialogue « franc et sincère » entre le gouvernement camerounais et les sécessionnistes. Même si les deux cadres anglophones seraient peu ou pas écoutés dans leur région, d’après des observateurs.

Les ministères concernés par le remaniement

Ministre de l’administration territorial : Atanga Nji Paul

Ministre de la décentralisation et du développement local – Elanga Obam George

Ministre de l’eau et de l’énergie : Eloundou Esssomba Gaston

Ministre de l’économie de la panification et l’aménagement du territoire : Alasmine Ousmane Mey

Ministre des enseignements secondaires : Nalova Lyongha Pauline Egbe

Ministre des finances : Motaze Louis Paul

Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative : Joseph Lee

Ministre des Forets et de la faune : Jules Doert Ndongo

Ministre des transports : Ngale Bibeye jean Ernest Massena

Ministre Délégué auprès du ministre de l’économie de la panification et l’aménagement du territoire chargé de la planification: Tazong Ndukong Paul

Ministre délégué auprès du ministre des Finance : Yaouba Abdoulaye

Ministre Délégué auprès des Ministre des relations extérieure chargé du Commonwealth: Mbayou Félix

Ministre chargé des missions à la présidence de la république : Sadi Emmanuel ; Djongouté Joseph

Secrétaire d’Etat auprès ministre de la défense, chargé de la gendarmerie : Etoga Yves Landy

Secrétaire auprès du ministre des transports, chargé des routes : Djodom Armand

Secrétaire général Adjoint de la présidence: Eloung Paul CHE

Directeur du Cabinet civil de la présidence : Mvondo Ayolo Samuel

Directeur adjoint du cabinet civil : M. Osvalde Baboke