Attaques de Ouagadougou : ce qui reste à savoir

Si on commence à voir un peu clair sur les cibles visées, peu d’informations semblent encore indisponibles à propos des attaques “terroristes” d’hier à Ouagadougou. Inventaire de zones d’ombre.

Une journée du 2 mars fortement agitée à Ouagadougou. Explosion à L‘État-major de l’armée burkinabè accompagnée d’un affrontement entre forces de sécurité et éléments armés non identifiés. Au même moment, les forces de sécurité ont livré bataille avec des assaillants autour de l’ambassade de France qui venait aussi d‘être attaquée. Et les forces de défense ont pu « neutraliser » ces assaillants.

Mais, qu’en est-il du bilan ? Jusqu‘à très tard dans la nuit d’hier, pas de chiffres susceptibles de faire l’unanimité. Si en effet les autorités burkinabé ont fait état de sept morts au sein de la force publique, d’autres sources parlaient d’une trentaine de morts dans les rangs de l’armée régulière burkinabè.

Et qui est l’auteur de ces attaques ? Toute la journée d’hier aucune revendication. Le gouvernement avait procédé à un appel à témoins pour identifier et capturer les assaillants, leurs commanditaires et leurs complices.

Bref, beaucoup de points qui restent encore sans explications plausibles. L’enquête promise par le parquet de Ouagadougou devrait livrer peut-être tous les secrets de cette énième attaque « terroriste » après celles du 15 janvier 2016 et du 13 août 2017 ayant fait respectivement 30 et 15 morts dans la capitale burkinabè.