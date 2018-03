Libye : au moins six civils tués dans la région du Fezzan

Du sang a encore coulé le mois dernier dans le Fezzan au sud de la Libye. Au moins six civils ont été tués et une dizaine blessés depuis début février. En cause, des affrontements entre les Toubous à la peau noire et la tribu arabe d’Awlad Suleiman.

Les incidents se sont déroulés à Sebha, une ville à plus de 600 kilomètres au sud de Tripoli qui est régulièrement le théâtre de heurts meurtriers entre des tribus rivales. Il s’agit de la tribu arabe d’Awlad Suleiman aux Toubous, à la peau noire, qui vivent à cheval sur la Libye, le nord du Tchad et du Niger.

Les Toubous, principalement basés à Sebha et Koufra, dans l’extrême sud-est de la Libye, sont accusés par leurs rivaux de compter dans leurs rangs des combattants étrangers, notamment tchadiens.

Ce qui explique en grande partie un climat de méfiance réciproque causant souvent des affrontements entre les deux peuples. Comme au mois dernier. “Six personnes ont été tuées dans les affrontements depuis le début du mois” de février, a indiqué jeudi à l’AFP Oussama al-Wafi, porte-parole de l’hôpital de Sebha. “Il s’agit de civils, dont une fille de 15 ans et une femme de 35 ans”, a-t-il précisé.

Douze autres personnes, dont dix civils, ont été blessées. Deux femmes ont notamment été blessées quand l’hôpital a été touché par des tirs, a-t-il ajouté.

La mission de l’ONU en Libye (Manul) a confirmé le bilan de six morts et a exprimé sur son compte Twitter sa “profonde inquiétude” face à cette “escalade armée à Sebha (…) où l’hôpital de la ville a été touché à plusieurs reprises”.

“Le recours aux armes dans des zones densément peuplées doit cesser”, a souligné la Manul. La ville de Sebha est située dans la vaste région marginalisée du Fezzan, carrefour de tous les trafics avec une mosaïque de forces tribales et groupes ethniques en lutte pour le contrôle de la contrebande et des champs pétroliers.

La Libye est déchirée par des luttes de pouvoir et en proie à une insécurité chronique depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

Elle est dirigée par deux autorités rivales. A Tripoli, le gouvernement d’union nationale (GNA) soutenu par la communauté internationale et un cabinet parallèle installé dans l’est du pays et soutenu par le maréchal Khalifa Haftar.